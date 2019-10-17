РЖД построит новый мост через реку Омь за 2 млрд рублей

РЖД построит в Омске новый железнодорожный мост протяженностью 227 м через реку Омь. По данным пресс-службы компании, стоимость проекта составляет 2 млрд руб. Он реализуется в рамках программы по обновлению железнодорожной инфраструктуры в омском регионе Западно-Сибирской железной дороги.

В настоящее время получено разрешение на строительство от Минтранса России. До конца этого года будет оборудована строительная площадка и отсыпка земляной насыпи. Реализовать проект планируется за два года. Новый мост заменит переход, построенный в 1955 году на перегоне между станциями Московка и Комбинатская.

Оксана Павлова