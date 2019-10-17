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Томская ФСБ раскрыла ОПГ по продаже наркотиков через интернет

Томские сотрудники ФСБ пресекли деятельность межэтнической организованной преступной группы, продававшей наркотики через интернет-магазин, сообщила пресс-служба ведомства. «Согласно полученным сведениям, преступный доход членов ОПГ за время существования интернет-магазина составил более 20 млн рублей», — сказано в релизе областного управления. Следователи завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ). Обвиняемым грозит лишение свободы до 20 лет.

Илья Николаев


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