Возбуждено уголовное дело по факту перевозки детей из Крыма в Челябинск в микроавтобусе

В Челябинске по требованию прокуратуры завели уголовное дело из-за оказания ненадлежащих услуг при перевозке детей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона, в ходе проверки по сообщениям СМИ и многочисленным обращениям родителей несовершеннолетних по вопросу ненадлежащей организации летнего отдыха и перевозке детей, выяснилось, что с мая по август 2019 года физлицо заключило договоры на предоставление услуг по проезду детей из Челябинска в Крым и обратно. 32 детей в возрасте от 10 до 17 лет перевозили микроавтобусами по устной договоренности с водителями «маршруток» за вознаграждение. При этом услуги, которые те предоставляли, не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. Например, во время поездки детям приходилось спать на полу автобуса.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования контролирует прокуратура.