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В Магнитогорске перевернулась маршрутка с пассажирами

В центре Магнитогорска в результате ДТП перевернулся маршрутный автобус, в котором ехали восемь пассажиров, сообщает «Верстов.Инфо» со ссылкой на городское управление ГИБДД.

ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улиц Карла Маркса и Сталеваров. Автобус «Луидор» столкнулся с автомобилем Renault под управлением 42-летней женщины. После удара маршрутка перевернулась на бок. Никто из пассажиров на месте ДТП за медицинской помощью не обратился. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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