В ижевском микрорайоне Люлли началась прокладка газопровода

Строительство газопровода началось в микрорайоне Люлли в Ижевске. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Олег Бекмеметьев. По его словам, работы ведутся в рамках программы газификации Удмуртии за счет спецнадбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа. Стоимость составляет почти 20 млн руб.

«Новый газопровод протяженностью 8 340 метров планируется достроить в 2021 году, он обеспечит возможность подключения к ресурсу 580 абонентов. Это прежде всего многодетные семьи»,— написал господин Бекмеметьев.

Он также напомнил, что в микрорайоне в этом году также строят дороги. Закончено щебенение шести участков общей протяженностью 2 км, еще восемь улиц в работе. Ранее получившие здесь участки многодетные семьи жаловались на отсутствие коммуникаций.