В Шахтах экс-полицейский получил три года колонии за взятку

Шахтинский городской суд признал бывшего оперуполномоченного ОУР УМВД РФ по Шахтам Тахира Будакова виновным в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Установлено, что Будаков, выявил незаконную продажу наркотика «насвай» жителем города и потребовал у торговца ежемесячно передавать ему деньги. Так, экс-полицейский получал взятки два месяца, пока его не задержали правоохранители. Общая сумма полученных им денег составила 100 тыс. руб.

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к трем годам колонии общего режима.

Дарья Голякова