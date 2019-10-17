В Новосибирской области зафиксирован профицит зерна

Профицит зерна в Новосибирской области составляет около 800 тыс. т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на совещании в четверг.

По его данным, валовый намолот зерна в Новосибирской области — 2,6 млн т, после обработки — 2,4 млн т. Господин Лещенко также отметил, что загруженность элеваторов в регионе составляет чуть более 50%. Мощность элеваторов — 1,6 млн т.

«Экспорт зерновых в 2018 году составил 111 тыс. т, за девять месяцев 2019 года — 70,2 тыс т. Экспорт масличных — 46,8 тыс. т и 28,7 тыс. т соответственно»,— сказал министр на совещании, посвященном вопросам производства зерновых и масличных культур и развитию экспортного потенциала.

Оксана Павлова