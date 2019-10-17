Челябинвестбанк: 29 лет в экономике региона

17 октября исполняется 29 лет стабильному региональному банку, обслуживающему предприятия и население Челябинской области. Всё время своей деятельности Челябинвестбанк ответственно выполняет свои основные функции: обеспечивает точные и оперативные расчеты между участниками рынка и эффективно размещает привлеченные денежные средства в реальный сектор экономики, способствуя её развитию.



За последние 12 месяцев банк выдал кредитов на сумму 44 млрд рублей. Кредитный портфель в секторе кредитования юридических лиц и ИП составляет 19 млрд рублей. У банка высокий запас прочности по нормативам, и руководство планирует, что в 2019 году Челябинвестбанк получит балансовую прибыль в размере более миллиарда рублей, что создаст дополнительные возможности для развития и увеличения кредитования предприятий Южного Урала. Челябинвестбанк входит в госпрограммы по субсидированию процентных ставок по кредитам для сельхозпроизводителей и по кредитам малому бизнесу, что позволяет выдавать кредиты по сниженным ставкам и является хорошей поддержкой для предпринимателей.

Челябинвестбанк является активным участником рынка недвижимости, в частности, имеет большой опыт финансирования предприятий строительной отрасли. Банк имеет право на открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве и может выступать гарантом сохранности денег дольщиков, покупающих квартиры в строящихся домах.

Кроме того, Челябинвестбанк активен на рынке ипотечного кредитования. В текущем году, когда рыночные ставки стабилизировались, портфель кредитов на приобретение жилья за 9 месяцев 2019 г. в Челябинвестбанке увеличился на 18,5%.

Ассоциация российских банков отметила Челябинвестбанк почетным дипломом "За вклад в развитие экономики региона".

В этом году Челябинвестбанк предложил клиентам новые сервисы и услуги. Разработано и запущено в действие мобильное приложение "Инвест-Бизнес Онлайн", позволяющее корпоративным клиентам управлять своим счетом. В интернет-банке InvestРay для физических лиц добавились несколько удобных и полезных опций. Постоянно совершенствуется и обновляется приложение «Город74». В настоящее время им пользуются более 25 тысяч клиентов. Развивая сеть обслуживания, банк установил несколько новых банкоматов и терминалов, где можно снять наличные или пополнить карту, заплатить за услуги или посмотреть баланс.

Высокую оценку работы Челябинвестбанк получил от платежной системы Masterсard: процессинговый центр банка, обрабатывающий операции с картами, был признан одним из лучших в Европе.

Банк предлагал новые интересные программы и акции по вкладам, по кредитам для физических лиц, проводил розыгрыши призов среди пользователей банковских карт. Более выгодными для клиентов стали условия по картам с кешбэк.

Внедряя новые технологии, банк в первую очередь уделяет внимание их надежности и безопасности, поскольку ответственное и бережное отношение к вверенным средствам клиентов помогает сохранять самое главное – их доверие.