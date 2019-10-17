«Сибирь» обыграла «Спартак» в Москве впервые за четыре сезона

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» одолел на выезде московский «Спартак» со счетом 2:1. Таким образом, эта победа над «Спартаком» в столице стала первой для новосибирской команды за четыре сезона.

Единственную шайбу голкипер «Сибири» Алексей Красиков пропустил в начале второго периода — ее забросил Артем Федоров. В третьем периоде новосибирский клуб перевернул ход игры благодаря шайбам, забитым нападающими Евгением Чесалиным и Александром Шаровым.

После 17 матчей «Сибирь» занимает пятое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 22 очка. Следующую встречу клуб проведет на выезде против «Сочи» в ближайшую пятницу.

Илья Галагуз