Суд запретил эксплуатацию крупного торгового центра в Кемерово

Арбитражный суд Кузбасса запретил эксплуатацию зданий торгово-рыночного комплекса «Радуга» в Кемерово из-за нарушений требований пожарной безопасности. Согласно решению суда, исправить нарушения необходимо устранить до 1 декабря 2019 года. Документ в законную силу пока не вступил, торговый центр продолжает работать.

Как говорится в материалах суда, в августе 2018 года мэрия Кемерово подала в арбитраж иск о запрете эксплуатации здания «Радуги» и попросила обязать владельца комплекса, новокузнецкую компанию «Кузбасс-3», устранить за свой счет нарушения требований пожарной безопасности, угрожающим жизни посетителей в случае возгорания. Арбитраж отклонил иск, посчитав, что спор подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции. В сентябре 2018 года собственник «Радуги» оспорил определение в апелляционной инстанции, попросив отменить решение и направить его на новое рассмотрение. Седьмой арбитражный апелляционный суд согласился это сделать и посчитал, что дело подведомственно арбитражному суду. При повторном рассмотрении суд первой инстанции запретил эксплуатацию помещений «Радуги».

ТРЦ «Радуга» начал работу в Рудничном районе Кемерово в 2011 году, вторая очередь открылась три года спустя. Общая площадь объекта — 28 тыс. кв. м, из которых 21 тыс. кв. м — арендопригодная. В ТРЦ располагаются магазины, в том числе федеральных торговых сетей, а также кафе, рестораны и предприятия сферы обслуживания.

Это не первый крупный ТЦ, который закрывали в столице Кузбасса за последние два года. Так, в апреле 2018 года закрылся ТЦ «Аврора» площадью 16,6 тыс. кв. м, через год была приостановлена деятельность крупнейшего ТРЦ «Лапландия» площадью 68 тыс. кв. м. В июле этого года закрыли торговый центр «Я». «Лапландия» приступила к работе в конце августа, «Я» — на прошлой неделе, «Аврора» до сих пор не открылась.

Юрий Зуев