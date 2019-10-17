Прокуратура требует обеспечить безопасность передачи информации о работах в пермском аэропорту

Уральская транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением к Федеральному агентству воздушного транспорта и АО «Стройтрансгаз». Последнее выполняет государственный контракт по реконструкции инженерных сооружений аэропорта Большое Савино. Согласно его условиям, общество должно построить новый перрон на три самолета, аванперрон, рулежную дорожку, а также реконструировать существующий перрон и смонтировать светосигнальное оборудование. Цена контракта составляет более 500 млн руб.

Как следует из судебных документов, прокуратура требует признать частично недействительным пункт госконтракта 14.1.31. В соответствии с текстом контракта, размещенного на сайте госзакупок, согласно этому пункту подрядчик должен обеспечить возможность проведения видеоконференций, а также круглосуточное видеонаблюдение за ходом производства работ с помощью сетевых систем. Наряду с этим он обязан предоставить уполномоченной организации возможность удаленного просмотра видеоизображения онлайн, а также архива видеозаписей.

Знакомые с ситуацией источники говорят, что последняя часть и заинтересовала надзорный орган. Якобы нынешний способ передачи информации не является безопасным и не гарантирует отсутствия доступа к ней со стороны третьих лиц. В качестве третьих лиц по делу привлечены ФГУП «Администрация гражданских аэродромов аэропортов» и АО «Международный аэропорт „Пермь“».