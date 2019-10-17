В Алтайском крае собран рекордный урожай сахарной свеклы

В Алтайском крае в 2019 году собрано около 1,3 млн т сахарной свеклы. По данным правительства региона, это максимальный результат в новейшей истории свекловодства. В прошлом году урожай составил 872 тыс. т. На данный момент свекла убрана с 27,4 тыс. га - 99,8% занятых ею площадей.

Алтайский край - единственный в Сибири регион, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. На Алтае действует единственный за Уралом сахарный завод - Черемновский, который перерабатывает более 1 млн т сырья.

В 2018 году, как сообщал «Ъ», собственники крупного новосибирского торгового центра «Сан Сити» приобрели имущественный комплекс банкротящегося Бийского сахарного завода. Общий объем инвестиций в перезапуск предприятия оценивается в 4,5 млрд руб. Как уточнил «Ъ» директор ООО «Бийский сахар» Роман Игнатов, ранее заявленные планы по вводу предприятия в эксплуатацию остаются в силе – в 2020 году на предприятии планируется наладить переработку 1,8 тыс. т сахарной свеклы в сутки.

Оксана Павлова