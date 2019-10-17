Список фильмов, финансируемых из краевого бюджета, появится до конца октября

Список фильмов, которым из регионального бюджета компенсируют затраты на съемки на территории Пермского края, будет сформирован к концу октября. Об этом заявил вице-премьер Пермского края Антон Клепиков на публичных слушаниях по проекту краевого бюджета на 2020–2022 годы.

Ранее краевое правительство утвердило постановление о комиссии по отбору фильмов, претендующих на возмещение затрат. Среди членов комиссии — режиссеры Павел Лунгин и Борис Караджев, президент фестиваля «Флаэртиана» Павел Печенкин и директор киностудии «Новый курс» Владимир Соколов.