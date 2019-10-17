ФНС требует признать банкротом производителя тортов

УФНС по Пермскому краю 11 октября обратилось с заявлением в арбитраж о признании банкротом производителя кондитерских изделий ООО «Тортолино». Как следует из документов суда, сумма исковых требований налогового органа составляет 787,1 тыс. руб. Стоит отметить, что по итогам прошлого года выручка компании составила более 11 млн, а чистая прибыль — свыше 3,9 млн руб. Ранее бенифициаром компании, по данным СПАРК, являлась Оксана Бреднева. Перед ее назначением министром сельского хозяйства общество было передано в доверительное управление Юрию Балдыкову.

«Оксана Бреднева не имеет отношения к кондитерской «Тортолино», в виду того, что она весной передала все свои полномочия по управлению и уволилась с должности директора - заявили в пресс-службе краевого минсельхоза.