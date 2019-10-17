Завод Дзержинского не смог вернуть выплаты бывшему замдиректора

Арбитражный суд Пермского края отказал конкурсному управляющему ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в удовлетворении заявления о взыскании 348 тыс. руб. с экс-заместителя исполнительного директора завода Валерия Падея. Конкурсный управляющий Александр Еремин пытался признать недействительной сделку по выплате господину Падею указанной суммы из фонда директора.

По мнению заявителя, это привело к причинению вреда имущественным правам кредиторов предприятия-банкрота. Ответчик с требованиями конкурсного управляющего не согласился.

В итоге суд установил, что выплаты из фонда директора относятся к стимулирующей части зарплаты сотрудников и зависят от результатов их деятельности. Фактически эти результаты зависели от выполнения заводом гособоронзаказа. При этом оплата труда работников ФГУП входила в калькуляцию цен по ГОЗ, который финансируется из федерального бюджета. Выплаты работникам за счет средств от оплаты гособоронзаказа не подпадают под действие статьи ФЗ «О банкротстве», регулирующей очередность удовлетворения требований кредиторов.

Доказательств того, что господин Падей выполнял работу некачественно, заявитель не представил. Кроме того, сумма выплаченных средств составляет меньше 1% от общей стоимости активов должника. Поэтому ее выплата права кредиторов не нарушает.