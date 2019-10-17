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«Уральские авиалинии» не будут летать из Перми в Худжанд

Росавиация отказала в выдаче допуска «Уральским авиалиниям» (УАЛ) на выполнение рейсов из Перми в Худжанд (Таджикистан). Соответствующий приказ от 15 октября этого года размещен на сайте ведомства. Как следует из его текста, УАЛ заявлялись на выполнение двух рейсов в неделю. Напомним, в прошлом году авиакомпания получала допуск ведомства на выполнение рейсов из пермского аэропорта два раза в неделю. Весной Росавиация отозвала его в связи с самостоятельным решением перевозчика.

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