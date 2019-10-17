Мероприятия на заводе Шпагина посетили около 85 тыс. человек

Мероприятия, на территории бывшего завода имени Шпагина посетили около 85 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер Пермского края Антон Клепиков на публичных слушаниях по проекту краевого бюджета на 2020–2022 годы. По словам господина Клепикова, «в цехах завода идет активная деловая и культурная жизнь». «Думаю, что к концу года, учитывая плотность мероприятий и востребованность помещений, количество посетивших завод Шпагина значительно вырастет»,— добавил господин Клепиков.

Напомним, краевые власти в 2017 году за 444,5 млн руб. выкупили территорию завода имени Шпагина для создания социокультурного кластера. На территории бывшего завода планируется разместить новое здание Пермской художественной галереи, Пермский краеведческий музей (Музей пермских древностей), Музей современного искусства PERMM и театра «У Моста». Обустройство культурно-рекреационного пространства оценивается в 9,6 млрд руб. Работы планируется завершить к 2024 году.

В этом году на территории бывшего завода состоялись следующие мероприятия: краевой Молодежный форум, Межрегиональный экспортный форум, Дни пермского бизнеса. Здесь проходили и некоторые мероприятия Международного Дягилевского фестиваля.