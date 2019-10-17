17 октября, четверг
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США потребовали от китайских дипломатов уведомлять о контактах с американскими госслужащими

США ввели новое правило для китайских дипломатов: теперь обязаны заранее уведомлять Госдепартамент о встречах с американскими госслужащими и сотрудниками учебных заведений, сообщил представить внешнеполитического ведомства США.

«Конкретно это действие имеет одну цель — добиться взаимности, мы хотели бы, чтобы у наших дипломатов в Китае было намного больше возможностей для контактов»,— заявил представитель Госдепа (цитата по Reuters).

Он уточнил, что речь идет именно об уведомлении, а не о запросе на разрешение. О том, что будет, если нарушить это требование, представитель Госдепа не сообщил. «Мы ожидаем, что требования будут полностью выполняться»,— сказал он.

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