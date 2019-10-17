Кто-то пошел не так

В горсовете Уфы вчера неожиданно провалилось голосование по вопросу утверждения плана мероприятий для исполнения Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Для кворума не хватило всего одного голоса, а исход голосования определили несколько единороссов, заявивших, что план слишком сырой и общий, а сама стратегия устарела. Призывы спикера Валерия Трофимова принять проект в предложенном виде, а потом доработать, результата не имели. Правда, некоторые депутаты предлагают вынести вопрос на «переголосование». Такая практика у горсовета уже есть.

Администрация Уфы вчера потерпела фиаско в городском совете. Депутаты не утвердили план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года, принятой в конце 2018 года. На голосование был вынесен документ, состоящий примерно из 240 страниц, где сообщалось, что он направлен на «содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности», повышение инвестиционной привлекательности Уфы, создание «благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», «повышение конкурентоспособности городского туристского продукта» и тому подобное.

Миссией самой стратегии, напомним, провозглашалось создание в Уфе к 2030 году «умного и удобного города фундаментальных идей и активных горожан».

Для утверждения плана мероприятий в горсовете требовался кворум из 19 голосов, но проголосовали лишь 18. Еще четверо из 27 присутствовавших депутатов оказались против, столько же воздержались, один не голосовал.

Проект представлял вице-мэр по экономике, инвестициям и промышленности Николай Фадеев, который отметил, что план выносится на голосование уже в скорректированном виде, так как у депутатов к нему еще в мае возникли замечания. Частично план был пересмотрен и после так называемого «сентябрьского указа» главы Башкирии Радия Хабирова, который сразу после избрания представил свою программу развития республики до 2024 года.

Первым против принятия плана выступил единоросс, генеральный директор ООО «Геотерра» Тимофей Вохмин. Он предложил исключить этот вопрос из повестки заседания, заявив, что устарела уже сама принятая в 2018 году стратегия. «Прошел год, по стратегии ничего сделано не было, родился план мероприятий на основании сырой стратегии»,— отметил господин Вохмин, уточнив, что лично его смущают в плане такие общие слова как «привлечение, содействие, активизация, консультации», которые не оставляют надежд на достижение целевых показателей.

Его поддержал другой единоросс, директор Республиканского центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий. Он поинтересовался, как именно администрация планирует уже в 2020 году добиться стопроцентной обеспеченности детей местами в детских садах, которая предусмотрена в плане. Тем более что, как заявила перед этим вице-мэр Алина Сулейманова, Уфе требуется еще 38 детских садов.

Николай Фадеев на вопрос господина Калмацкого ответил следующее: «Если в разделе плана мероприятий четко не сформированы сами действия, соответственно они предполагаются непосредственно в ходе реализации этого плана».

К слову, в плане, с которым ознакомился „Ъ“, действительно очень много граф, где, например, «целевыми индикаторами стратегии, на достижение которых направлена реализация мероприятия», называется «реализация мероприятия», а в графе «характеристики» и «показатели» написано, что их «возможно установить на основе предпроектной проработки мероприятия».

Изменить настроения депутатов попытался единоросс, владелец девелоперской компании «Агидель-инвестстрой» Филюс Ишбулатов, призвавший поддержать «остов» документа, в который «в любой момент можно внести коррективы». Единоросс, директор муниципального Комбината спецобслуживания Руслан Кинзикеев заявил, что в плане «есть разделы, которые надо принимать срочно», а спикер горсовета Валерий Трофимов, признав «максимализм» господина Вохмина «наверное, правильным», тоже сослался на то, что документ потом можно «корректировать».

Однако Тимофей Вохмин, входящий в комиссию по бюджету, финансам и налогам, информацию о срочности опроверг, отметив, что на формирование бюджета принятие плана никак не влияет и в конце концов еще раз заявил, что голосовать за такой план не стоит, так как «это не план».

Дозвониться до Николая Фадеева после голосования не удалось. В его приемной сообщили, что он отбыл в командировку в Москву.

По информации „Ъ“, против проекта проголосовали кроме господ Вохмина и Калмацкого также еще два единоросса — владелец охранного холдинга «Волкодав» Юрий Васильев и управляющий региональным офисом ФК «Открытие» Айдар Зубаиров.

Юрий Васильев заявил „Ъ“: «Надоела старая схема, которая была при прежней администрации, когда на голосование выносились недоделанные вопросы под соусом «нужно срочно принимать» и «под угрозой формирование бюджета». Они обещают все доделать, но потом никто уже не возвращается к теме. А под эту стратегию будет формироваться развитие города, бюджет. Для нас, депутатов, голосовавших против, важно, чтобы в плане были конкретные и понятные механизмы, а не размытые формулировки»,— отметил он.

Айдар Зубаиров сказал, что голосовал против, потому что «любит город» и хочет, чтобы новая городская администрация принимала «выверенные решения, в соответствии с планами развития региона, которые озвучил Радий Хабиров».

Некоторые депутаты разочарованы результатами голосования. Руслан Кинзикеев заявил, что спикеру Валерию Трофимову следовало выяснить, почему не голосовал один из депутатов, голос которого мог иметь решающее значение. «Когда стоит такой важный, стратегический вопрос, нужно было выяснить: может, человек просто не успел нажать кнопку, а был готов голосовать «за». В этом случае можно было переголосовать», — отметил депутат.

Кстати, практика такого успешного «переголосования» в горсовете уже есть.

Как сообщал „Ъ“, в конце июня, после выступления вице-мэра по социальным вопросам Алины Сулеймановой депутаты большинством голосов отказались выносить на общественные слушания проект планировки квартала в микрорайоне Черниковка, подготовленный группой ПСК-6 депутата горсовета Олега Носкова и депутата Курултая Олега Филиппова. Проект раскритиковали за то, что в нем не предусмотрена реконструкция переполненной школы. Однако уже через неделю депутаты собрались на экстренное внеочередное заседание без участия журналистов и «переголосовали», отменив предыдущее свое решение и приняв прямо противоположное.

Булат Баширов