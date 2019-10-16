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Главная цель поездки Дмитрия Медведева в Екатеринбург - это совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Справа налево: председатель правительства России Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства России Максим Акимов, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и уральский полпред Николай Цуканов во время совещания

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

День премьера в Екатеринбурге

Дмитрию Медведеву рассказали о дорогах

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел почти весь день в Екатеринбурге. Сюда он приехал на выставку «Дорога-2019», погулял по экспозиции в сопровождении членов кабмина и местных властей. Самым масштабным мероприятием стало совещание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для этого в город приехали губернаторы со всей страны. Местные власти господин медведев похвалил. Губернатор Евгений Куйвашев доложил премьеру, что в этом году регион полностью выполнил работы по строительству и ремонтам дорог. Освоены все выделенные из бюджетов разных уровней средства — 3,6 млрд руб.

«Это на самом деле здорово, не все регионы справляются с этой задачей. Не сбавляйте темпы»,— сказал Дмитрий Медведев.

Как провел день в Екатеринбурге Дмитрий Медведев, смотрите в фотогалерее «Ъ-Урал».

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