Группе зачитали обвинение

Суд присяжных приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении членов саратовской «банды киллеров». Вчера было зачитано обвинительное заключение. Алексея Клусова, Михаила Силенко и Юлию Быстрову считают причастными к совершению трех убийств, покушении на убийство и ряду других тяжких преступлений. Из них свою вину признает только Алексей Клусов. Он дал показания в отношении других фигурантов дела. По словам его адвоката, его подзащитный пошел на преступление из страха перед предполагаемым руководителем группы.

В Саратовском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении группы, члены которой обвиняются в совершении заказных убийств. На скамье подсудимых сотрудники и учредители охранных организаций ООО «ЧОО „Гранит-защита“», ООО «Гранит-С» и ООО «ЧОО „Гранд-защита“» Михаил Силенко, Алексей Клусов и Юлия Быстрова. Их предполагаемый руководитель Роман Силенко покончил с собой в СИЗО в апреле прошлого года.

Как писал „Ъ“, им были предъявлены обвинения в создании и участии в банде, приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывных веществ и взрывных устройств, изготовлении и переделке огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, умышленном уничтожении чужого имущества, убийстве, покушениях на убийство и мошенничество, разбое и заведомо ложном доносе. В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Михаил Силенко, Алексей Клусов и Юлия Быстрова, как считает следствие, могут быть причастны к нескольким убийствам, считавшимся до последнего времени не раскрытыми. В октябре 2015 года на окраине Волжского района Саратова из огнестрельного оружия был убит 31летний предприниматель Максим Стадник. В июле 2016 года в одном из гаражей Ленинского района были расстреляны члены одного из байкерских клубов Саратова Дмитрий и Елена Тарасовы. В октябре 2017 года застрелен 55летний учредитель строительной компании ООО «Возрождение КДМ» Джейхун Джафаров.

Зачитывая обвинительное заключение, представитель прокуратуры Григорий Жидков отметил, что жертв у группы могло быть больше — в августе 2016 года двое из них покушались на жизнь жителя города по фамилии Салихов. По данным следствия, они установили взрывное устройство в месте, где мужчина мог прогуливаться с собакой, но оно не сработало. Подсудимым также вменяется поджог двух иномарок — 26 июня 2014 года был уничтожен припаркованный на Большой Горной улице «Лексус», 8 февраля 2015 года — «Тойота» на улице Блинова.

Также следствие считает, что злоумышленники пытались продать родственникам потерпевших сведения об организаторах убийств. В частности, такое предложение поступило родственникам господина ­Джафарова.

Вину признает только Алексей Клусов. Его адвокат Иван Найденов пояснил, что его подзащитный дал показания и на себя, и на других фигурантов уголовного дела. «Он пояснил, что совершал преступления из-за страха перед Романом Силенко, который, по словам моего доверителя, обещал в случае отказа расправиться с его семьей. А когда принял участие в совершении первого преступления — поджога машины, осознал, что стал соучастником и назад пути нет. Ему также обещали денежное вознаграждение за совершение этого преступления, но в итоге он ничего не получил»,— уточнил господин Найденов.

Защитники других фигурантов дела отказываются от комментариев.

Марина Ковалева