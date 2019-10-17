Аукцион до моря доведет

ГК Автодор» объявила два аукциона на реконструкцию участка протяженностью 2,7 км трассы М4 «Дон» в районе Геленджика. Стоимость двух лотов составляет более 850 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимают до пятого ноября, подведение итогов торгов намечено на четвертое декабря, работы начнутся со дня заключения контракта. Дорога будет четырехполосной, ранее на этом отрезке было две полосы. Эксперты отмечают общую проблему реконструкции всех трасс: высокую стоимость при получаемом в итоге низком качестве дорожного полотна.



ГК «Автодор» ищет подрядчика для реконструкции участка трассы М4 «Дон» в Краснодарском крае, на отрезке км 1517 + 300 — км 1519 + 400. Информация о проведении соответствующего конкурса в электронной форме опубликована на портале госзакупок.

Протяженность участка составляет 2,7 км, он расположен между Геленджиком и Кабардинкой, в районе Марьиной Рощи и пос. Виноградный, недалеко от аэропорта Геленджик.

Максимальная (начальная) стоимость контракта составляет 853,7 млн руб., он состоит из двух частей: 741,9 млн руб. предполагается потратить на реконструкцию основной части объекта, еще 111,7 млн руб. будет выделено на транспортную развязку. Заявки потенциальных подрядчиков на участие в конкурсе принимают до 5 ноября, подведение итогов торгов намечено на 4 декабря.

Согласно техзаданию, после реконструкции количество полос на участке увеличится с двух до четырех, ширина разделительной полосы составит три метра. Автодороге будет присвоена категория 1Б. Работы на объекте начнутся со дня заключения контракта, завершение работ намечено на 1 декабря 2020 года.

В краевом «Автодоре» пояснили, что реконструкция частично разгрузит трассу. «На этом участке всегда возникают многокилометровые пробки, особенно в пик сезона: люди по два часа стоят в 45-градусную жару по полтора — два часа. Реконструкция позволит разгрузить участок и сделать путь более комфортным для проезда»,— сообщил представитель ведомства.

Федеральная автомобильная дорога М4 «Дон» имеет важное стратегическое и оборонное значение, является ключевой вертикальной осью дорог страны, соединяющей центральные регионы Европейской части страны с южными регионами.

По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, эти работы приблизят дорогу к тому, чтобы вся она стала соответствовать первой технической категории. «На данной магистрали уже выполнен значительный объем работ, что улучшило ее качество, и работу по ее модернизации нужно довести до завершения, так что проведение конкурсов на работы по данному участку логично. Они будут способствовать тому, что на одном из самых загруженных участков трассы улучшится движение, увеличится скорость, сократится число аварий, увеличится объем перевозок пассажиров и грузов. Улучшится также экологическая ситуация, так как будет меньше пробок. Наконец, это позволит быстрее приступить к выполнению работ по приведению в надлежащее состояние остальных участков трассы.

Что касается стоимости, то она примерно соответствует стоимости реконструкции других участков данной дороги на юге, которая составляет порядка 750 млн руб. за километр»,— сказал эксперт.

По словам эксперта консалтинговой компании Senate Николая Карадзе, расходы на проект слишком высоки, при том что качество дорожного полотна получается в итоге довольно низкое. «Средняя стоимость реконструкции одного километра одной полосы движения, по расчетам Минтранса РФ, составляет в целом по сети дорог России 18,8 млн руб., реконструкции — 29,6 млн руб., капитального ремонта — 15,9 млн руб., ремонта — 7,5 млн руб. При этом надо понимать, что по средней стоимости трассы не делают. Критериев, из которых складывается цена на один километр дороги, довольно много: это рельеф местности, характеристика дороги — ширина, разделители, обочины, повороты, окружающая инфраструктура, количество подготовительных работ, наличие природоохранных зон, регион прокладки дороги и еще множество факторов»,— пояснил эксперт. Он добавил, что при этом качество дорог в итоге очень низкое. «На данный момент в России большинство дорог (более 95%) изготовлено из асфальтобетона. Он значительно уступает цементобетону по качеству, срокам эксплуатации и частоте обслуживания. Для примера: в Германии цементобетонных дорог около 31%, в США — 35%, в Бельгии — 41%, это позволяет существенно экономить на ремонте и обслуживании дорожного покрытия. Также в России нередко используют устаревшие технологии при прокладке и ремонте дорог. Часто происходят кражи материалов и выделенных средств — за счет этого цена одного километра дороги на продолжительном отрезке времени почти равняется затратам на такой же участок за границей, однако качество намного хуже»,— сказал господин Карадзе.

Елена Рыжкова