Движение по дамбе в Петербурге ограничат из-за ремонта

На мосту судопропускного сооружения С-2 (Финская и Невская стороны) в Петербурге временно ограничат движение из-за дорожного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений.

Ограничения будут вводиться попеременно, по полосам, начиная с 17 октября. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части продлятся до 23 октября.

Напомним, что ранее в дирекции сообщали об ограничении проезда в тоннеле транспортного отсека Невской стороны Комплекса защитных сооружений (КЗС). Работы на участке продлятся до 18 октября.