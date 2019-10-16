«Молот-Прикамье» уступил действующему чемпиону лиги

Сегодня в рамках чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» сыграл на своем льду с ХК «Сарыарка» из Караганды, действующим чемпионом лиги. Этот матч стал началом очередной домашней серии игр для пермского клуба. Поединок получился напряженным. Все решила игра в неравных составах.

Во втором периоде Александр Панков из Караганды оформил дубль. Павел Жирнов в третьей двадцатиминутке сумел поразить ворота гостей, но для перевода игры в овертайм этого не хватило. Все шайбы забивались командами в большинстве. Итог встречи 2-1. После этой неудачи «Молот-Прикамье» опустился с 11 на 14 место в турнирной таблице.