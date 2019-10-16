Выборы в совет депутатов Шлиссельбурга пройдут в декабре

Выборы в совет депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленобласти состоятся 15 декабря. Соответствующее решение приняла территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района.

Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, выборы будут досрочными. Необходимо заместить 16 вакантных депутатских мандатов. Период выдвижения кандидатов в депутаты продлится до 12 ноября.

Прошлые выборы депутатов Шлиссельбургского городского поселения состоялись в июне 2018 года.