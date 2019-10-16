Премьер-министр РФ одобрил идею о модернизации СанПиНов для образовательных учреждений

В ходе своего визита в Екатеринбург председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел двухстороннюю встречу с главой региона Евгением Куйвашевым. Как пояснили в департаменте информационной политики губернатора, в ходе встречи премьер-министр попросил губернатора подробно остановиться в своем докладе на достижениях в развитии социальной сферы. Глава отметил, что в сфере образования областные власти активно реализуют программу по переходу к односменному режиму учебы в общеобразовательных учреждениях. Для этого в регионе нужно не только построить новые школы, но и реконструировать существующие. В планах — создание почти 65 тыс. мест. «Особые сложности у нас возникают при реконструкции. Сегодня есть проблема, особенно в существующей старой застройке, когда школа на своих площадях учит 600 детей, и при ее реконструкции и применении санитарных норм и правил значительно снижаются возможности. Безусловно, нам сегодня федеральные структуры пошли навстречу. Мы над этим вопросом работаем в подгруппе при Госсовете, и нам разрешили увеличить этажность. И эти проекты не будут проектами повторного применения. Они будут индивидуальными», – сказал губернатор. «Я несколько раз давал поручение разобраться с существующими санитарными нормами и правилами в части их соответствия современной жизни. Многие из них были утверждены еще в 50-е и 60-е годы, и рассчитаны совершенно на другую экономику и другие технологии. Часть этих дефектов устранена, а часть нам придется, по сути, отсечь в ходе работы с регуляторными правилами в рамках процессов уменьшения административной нагрузки. Я просил бы и вас предложения, если есть еще проблемы и нормы, которые сковывают возможность использования проектов повторного применения или индивидуальных проектов, в правительство представить»,— отметил Дмитрий Медведев.