«Осенью праздников больше, чем в любое другое время года» Петр Воронков — о необычных гуляниях в Великобритании и Таиланде

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, на каких мероприятиях можно побывать осенью в разных уголках мира.



Путешествие сегодня для любителей праздников! Осенью их больше, чем в любое другое время года. Тому, кто устал от тропиков, советую отправиться в старую, добрую Англию — прямо в Лондон. В начале ноября здесь проходит шумная и веселая «Ночь фейерверков», праздник, который любят и сами англичане, и туристы со всех концов света. Хотя правильнее называть это представление «Ночь Гая Фокса».

История ночи далеко не праздничная. В 1605 году Гай Фокс планировал взорвать бочками с порохом здание Парламента. Но что-то пошло не так — взрыв не состоялся. Однако теперь каждый год в ноябре англичане зажигают факелы, свечи, пускают в небо петарды и устраивают костюмированные шоу. Скучать в эту ночь не придется никому. Те, кто планировал выспаться, даже уезжают из города.

Теперь праздник для тех, кто мечтает переместиться поближе к экватору. В Таиланде 12 ноября просто обязательно нужно увидеть праздник Лой Кратонг.

Это событие, которого тайцы ждут целый год, чтобы сделать лодочки в виде цветов лотоса, внутри которых горят свечи.





Праздник берет свое начало еще в XIV веке — тогда жена короля Литая сплела чашу из бамбука, украсила ее фигурно вырезанными фруктами, яркими цветами и пустила в реку в знак уважения к богине воды. С тех пор ежегодно тайцы сплавляют по рекам тысячи своих маленьких лодочек. Кто-то загадывает желание, другие таким образом просят прощения.

В общем, у каждого свое. В эту ночь все водоемы и небо светятся множеством огоньков. Ввысь запускают самодельные фонарики: если такой светлячок полетит в том направлении, куда поплыла лодка, это считается хорошей приметой. Конечно, оба праздника — и в Англии, и в Таиланде — сопровождаются дегустациями местных напитков и блюд. Правильнее будет назвать все это легким пьянством и обжорством. Легким, для тех, кто умеет себя сдерживать.