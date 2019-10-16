Индекс промышленного производства в Петербурге за девять месяцев составил 104,7%

Индекс промышленного производства (ИПП) Петербурга за январь-сентябрь текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составил 104,7%. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Общероссийский показатель ИПП за отчетный период составляет 102,7 %.

На рост индекса в Петербурге оказали влияние производства электрического оборудования (127 %), транспортных средств (116.%) и фармацевтические производства (107,8%).

Напомним, что ИПП в Петербурге за семь месяцев 2019 года составил 105,1% к аналогичному периоду прошлого года.