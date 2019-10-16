Участникам ГЧП на Кубани могут предоставить налоговые льготы

Администрация Краснодарского края планирует выйти в краевой парламент с законодательной инициативой, поддерживающей предприятия, участвующие в проектах государственно-частного партнерства. Речь, в частности, идет о налоговых льготах для организаций, заключивших концессионные соглашения с органами государственной или муниципальной власти.

Как сообщают в краевой администрации, организации, участвующие в проектах ГЧП, планируют освободить от уплаты 99% налога на имущество на срок действия контракта, но не более чем на 10 лет. При этом соглашение должно быть подписано в отношении объекта, право собственности на который принадлежит или будет принадлежать региону.

Аналогичная форма господдержки предусматривается и для организации, заключившей концессию с органом местного самоуправления.

Василий Хитрых