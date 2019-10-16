Виновник смертельного ДТП в центре Саратова получил шесть лет колонии

Обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, Юрий Козырев получил шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Такой приговор сегодня ему вынес Волжский районный суд.

Резонансное ДТП произошло 18 июля на улице Московской. Автомобилист превысил скорость и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину. От удара потерпевшая влетела через переднее стекло в салон остановившегося перед «зеброй» троллейбуса. Пострадало несколько пассажиров общественного транспорта.

Также суд запретил мужчине садиться за руль в течение трех лет.

Подсудимый признал свою вину.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Марина Ковалева