Полиция проводит проверку после аварии с участием автомобиля скорой помощи в Кирове

Кировское управление МВД проводит проверку после аварии с участием автомобиля скорой помощи и легковой Audi 15 октября на проспекте Октября. В результате происшествия пострадали три человека – два пассажира скорой помощи и пешеход.

По предварительной информации ведомства, водитель Audi не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с каретой скорой помощи. От удара ее отбросило на тротуар, где она сбила пешехода.

Оба водителя были трезвые. Отмечается, что водитель легкового автомобиля за 2019 год более 20 раз был наказан за нарушение скоростного режима.

Анастасия Еремина