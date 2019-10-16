В Новочеркасске опрокинулась маршрутка с 12 пассажирами

Сегодня в Новочеркасске в 15:00 на ул. Котовского произошло ДТП с участием маршрутки и легковым автомобилем Opel, сообщили „Ъ-Юг“ в ГУ МВД по Ростовской области. По предварительным данным водитель легкового автомобиля не уступил дорогу при повороте и столкнулся с маршрутной «Газелью» №335 «Азовский рынок - Казачьи лагеря» , в результате чего маршрутка опрокинулась.

«На момент ДТП в салоне «Газели» находились 12 пассажиров», — рассказали в пресс-службе.

Пострадали водитель и четыре пассажира и водитель маршрутки. По факту происшествия проводится проверка.

Дарья Голякова