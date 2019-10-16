Спрос на загородную недвижимость смещается в сторону участков без подряда

На рынке загородной недвижимости Ленобласти цены остаются относительно стабильными четвертый год подряд. Изменились предпочтения покупателей, спрос с готовых домовладений сместился сторону участков без подряда. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

По данным руководителя экспертного бюро «Сперанский» Дмитрия Сперанского, результат продаж на рынке коттеджей в регионе на 4% ниже, чем в 2018 году.

В то же время аналитики базы недвижимости «Мир квартир» говорят о повышении цен на частные дома в Ленобласти на 16,6% с начала года. Средняя цена объектов составляет около 7 млн рублей.

Напомним, что стагнация коснулась и элитного рынка. На фоне сокращения предложения спрос смещается в сторону проектов класса «бизнес». При этом цена продажи может быть в полтора раза ниже первоначальной.