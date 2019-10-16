Воронежское «Талекс агро» Алексея Тотунова попало под наблюдение

Арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в некогда крупном животноводческом хозяйстве ООО «Талекс агро» Алексея Тотунова, следует из документов суда. Процедура введена по заявлению воронежского ООО «Агротехномарт» Бориса Сухомлинова из-за долга в 4,7 млн руб. Временным управляющим утвержден Дмитрий Лушин.

Ранее внутри «Талекс агро» разразился корпоративный конфликт. Во время разбирательства двух компаний о долге в 25 тыс. руб. господина Тотунова в арбитражном суде не допустили к участию в деле в качестве третьего лица. Попытавшись обжаловать решение, учредитель «Талекс агро» заявил, что директором компании Владимиром Точилиным «осуществляются незаконные действия, связанные с признанием исковых требованиям и заключением мировых соглашений в судах». В марте 2019 года господин Точилин подал заявление о самобанкротстве «Талекса». После этого он был уволен, а заявление осталось без рассмотрения.

Проблемы «Талекса» начались в начале 2014 года после пожара на мясоперерабатывающем заводе. Затем у компании произошел падеж поголовья КРС. Оставшийся скот был продан, а земельные активы перешли «Продимексу» Игоря Худокормова.

Подробнее о продаже земель «Талекса» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин