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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Дмитрию Черышеву показали «красную карточку»

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» уволен из команды из-за результатов клуба.

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Решение принял глава региона Глеб Никитин. В этом сезоне «горожанам» еще далеко до выхода в премьер-лигу, между тем такая задача поставлена. И вся ответственность за выступление команды лежит именно на главном тренере. Поэтому слухи о перестановках в команде появились сразу после того, как команда перестала показывать ожидаемый результат, несколько месяцев назад. Было несколько кандидатур на эту должность, но решили остановиться на Роберте Евдокимове, у него богатый послужной список. Он известен по своей работе в «Камазе», «Оренбурге» и «Роторе». А вот сможет ли проявить себя в Нижнем, покажет время. По словам спортивного обозревателя Руслана Зырянова, тренер – важная фигура, но конечный результат зависит не только от него.

О том, что происходит внутри команды рассказал руководитель пресс-службы ФК «Нижний Новгород» Сергей Козунов сразу после первой тренировки, которую провел новый наставник «горожан» Роберт Евдокимов.

До завершения первого круга ФНЛ нижегородцы проведут 9 игр, включая матч 1/8 Кубка России против «Шинника», который состоится 30 октября в Нижнем Новгороде. Ясно одно, что сейчас от команды ждут только побед.

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