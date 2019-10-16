Дмитрию Черышеву показали «красную карточку»

Решение принял глава региона Глеб Никитин. В этом сезоне «горожанам» еще далеко до выхода в премьер-лигу, между тем такая задача поставлена. И вся ответственность за выступление команды лежит именно на главном тренере. Поэтому слухи о перестановках в команде появились сразу после того, как команда перестала показывать ожидаемый результат, несколько месяцев назад. Было несколько кандидатур на эту должность, но решили остановиться на Роберте Евдокимове, у него богатый послужной список. Он известен по своей работе в «Камазе», «Оренбурге» и «Роторе». А вот сможет ли проявить себя в Нижнем, покажет время. По словам спортивного обозревателя Руслана Зырянова, тренер – важная фигура, но конечный результат зависит не только от него.

О том, что происходит внутри команды рассказал руководитель пресс-службы ФК «Нижний Новгород» Сергей Козунов сразу после первой тренировки, которую провел новый наставник «горожан» Роберт Евдокимов.

До завершения первого круга ФНЛ нижегородцы проведут 9 игр, включая матч 1/8 Кубка России против «Шинника», который состоится 30 октября в Нижнем Новгороде. Ясно одно, что сейчас от команды ждут только побед.