На Дону агрария оштрафовали на 225 тыс. руб. за сорняки на участке

Сотрудники Россельхознадзора провели проверку на участке ООО «Ермак» в Морозовском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Инспекторы установили, что на принадлежащем предприятию сельскохозяйственном участке общей площадью 55,2 га не выполняются установленные законом требования и обязательные мероприятия по защите почв и охране земель.

«Территория зарастает сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, отсутствуют следы механической обработки почвы, сенокошения и выпаса скота», — говорится в сообщении.

В отношении ООО «Ермак» и его директора возбудили дело об административном правонарушении по (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ), сумма штрафа составила 225 тыс. руб. Организации было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

По данным kartoteka.ru, ООО «Ермак» учреждено в 2004 году с основным видом деятельности «выращивание зерновых культур». Директором компании является Виктор Болдырев, его заместителем — Николай Ильин. Предприятие принадлежит им в равных долях. Выручка компании за 2017 год составила 119 млн руб., прибыль— 20 млн руб.

Дарья Голякова