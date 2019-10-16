Глава нижегородской фирмы заплатит 130 тыс. рублей за незаконный вывод 25 млн рублей

Кстовский городской суд признал директора коммерческой компании Елену Вискунову (Редькину) виновной в 13 эпизодах незаконного вывода средств со счетов компании (ч.1 ст.187 УК РФ). По данным «СПАРК-Интерфакс», она является гендиректором и собственником ООО «Центр логистики НН».

Судом установлено, что Елена Вискунова в 2017-2018 годах изготавливала поддельные платежные поручения о переводе денежных средств. На их основании она вывела на счета фирм-однодневок более 25 млн руб. и после обналичила их.

Предпринимательница полностью признала вину. Ее осудили на три года условно с испытательным сроком три года. Также ей назначили штраф в размере 130 тыс. руб.

Анастасия Еремина