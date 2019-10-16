16 октября, среда
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Глава нижегородской фирмы заплатит 130 тыс. рублей за незаконный вывод 25 млн рублей

Кстовский городской суд признал директора коммерческой компании Елену Вискунову (Редькину) виновной в 13 эпизодах незаконного вывода средств со счетов компании (ч.1 ст.187 УК РФ). По данным «СПАРК-Интерфакс», она является гендиректором и собственником ООО «Центр логистики НН».

Судом установлено, что Елена Вискунова в 2017-2018 годах изготавливала поддельные платежные поручения о переводе денежных средств. На их основании она вывела на счета фирм-однодневок более 25 млн руб. и после обналичила их.

Предпринимательница полностью признала вину. Ее осудили на три года условно с испытательным сроком три года. Также ей назначили штраф в размере 130 тыс. руб.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Приложения

Спецпроекты

Партнерские проекты

Профиль пользователя