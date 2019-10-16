В Лабинском районе планируют построить газопровод высокого давления

В 2020 году власти Лабинского района планируют начать разработку проекта по строительству газопровода высокого давления «село Гофицкое - станица Ахметовская - село Горное». Его протяженность составит 25 км. Данная информация была озвучена в среду, 16 октября, в Законодательном собрании Краснодарского края на круглом столе по вопросам социально-экономического развития муниципалитета.

Одной из проблем развития Лабинского района была названа ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве. В частности, газ поступает в дома всего 73% населения муниципалитета. Кроме того, высокий износ систем коммунальной инфраструктуры делает недостаточным обеспечение людей водой. В районе ежегодно меняется 15-20 км водопроводных сетей, однако таких темпов недостаточно.

Среди острых проблем руководством района также были обозначены нехватка врачей, износ автомобилей скорой помощи, переуплотненность школ и детских садов.

Как сообщил председатель краевого парламента Юрий Бурлачко, каждый комитет Заксобрания по своему направлению выезжал в Лабинский район, и по профильным направлениям подготовлены комитетские заключения. «Они сведены в общую резолюцию. А она станет основой постановления, которое мы примем на очередном пленарном заседании», – уточнил спикер ЗСК.

Василий Хитрых