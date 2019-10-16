Самые высокие в России цены на пшеничный хлеб зафиксированы в Казани

В Казани цена на пшеничный хлеб в сентябре 2019 года в среднем составила 41 руб., передает RNS со ссылкой на данные исследования компании «Эвотор». Этот показатель оказался самым высоким среди крупных городов России. Самые низкие цены на пшеничный хлеб, согласно исследованию, зафиксированы в Перми. Там хлеб стоит 22 рубля.

Самый дорогой ржаной хлеб в России продается в Самаре (37 руб.) и Москве (50 руб.), самый дешевый — Нижнем Новгороде (21 руб.) и Перми (23 руб.). Самые низкие цены на нарезной батон в среднем в РФ зафиксированы в Перми (25 руб.) и Нижнем Новгороде (26 руб.), самые высокие — в Санкт-Петербурге (37 руб.) и Воронеже (40 руб.). Самый дешевый бородинский хлеб продается в Перми (23 руб.), самый дорогой— в Санкт-Петербурге (57 руб.). Стоимость самого дешевого дарницкого хлеба в России зафиксирована в Перми (17 руб.), стоимость самого дорогого — в Москве (27 руб.) и Санкт-Петербурге (36 руб.).

"Ъ-Казань"