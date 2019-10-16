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Депутаты Ноябрьска выберут нового мэра

Завтра, 17 октября, депутаты городской думы Ноябрьска выберут руководителя города. На должность претендуют три кандидата: врио городской главы Ноябрьска Алексей Романов, заместитель начальника департамента имущественных отношений муниципальной администрации Михаил Яковлев и управляющий директор ООО «Ноябрьская транспортная компания+» Владислав Камыш.

До 21 января 2019 года пост мэра занимала Жанна Белоцкая. С 3 марта обязанности градоначальника временно исполняет Алексей Романов. Ранее он был главой администрации Ноябрьска.

Евгений Минин


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