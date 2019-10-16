Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в ЧелГУ

Отдел полиции «Северо-Западный» возбудил уголовное дело о хищении в Челябинском госуниверситете более 1 млн руб. при работе с грантом Российского научного фонда. Расследование начато в конце сентября этого года по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе УМВД России по Челябинской области не смогли оперативно прокомментировать информацию о возбуждении уголовного дела по факту хищения в ЧелГУ.

По данным Znak.com, в деле фигурирует новый ректор университета Сергей Таскаев. Якобы в 2015 году он, являясь деканом физического факультета, стал руководителем исследования по гранту Российского научного фонда. Сумма гранта – 24 млн руб. Научная работа проводилась с 2015 по 2017 год. В процессе были выявлены финансовые нарушения. Во-первых, работы принимались без их фактической проверки, то есть просто по актам. Во-вторых, система оплаты работ была непрозрачна.