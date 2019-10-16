Выплаты многодетным семьям Ставрополья могут увеличить вдвое

Правительство Ставропольского края утвердило законопроект об увеличении ежемесячных выплат многодетным семьям, сообщает пресс-служба губернатора региона. Если закон утвердит региональная Дума, сумма выплаты вырастет с 354 до 700 руб. Это первое увеличение выплаты с 2010 года.

«Утвержденный региональным кабинетом министров края проект закона передан в Думу Ставропольского края для парламентского рассмотрения»,— говорится в сообщении.

Сегодня в Ставропольском крае проживает более 38 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается почти 128 тыс. несовершеннолетних детей. На выплаты таким семьям в 2020 году в бюджете Ставропольского края планируют заложить 1,16 млрд. руб.

Дарья Голякова