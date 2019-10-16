В Усть-Лабинске три человека отравились газом от печи

Следователи регионального СКР проводят доследственную проверку по факту гибели трех человек в Усть-Лабинске. Инцидент произошел в частном доме по улице Красной. Погибшим от 44 до 49 лет.

Как сообщили в следственном ведомстве, в данном доме жили 49-летний мужчина и 44-летняя женщина. Сегодня утром, 16 октября, к ним в гости пришла их знакомая. В это время во дворе рабочие устанавливали навес. Через какое-то время один из работников зашел в дом и обнаружил хозяев и гостью без признаков жизни.

При осмотре тел погибших насильственных повреждений обнаружено не было. Предварительно, они отравились угарным газом. Установлено, что дом отапливался при помощи газовой печи. В качестве одной из возможных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации печи.

Василий Хитрых