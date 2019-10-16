64 новые светоточки установят до конца года в Ижевске

Администрация Ижевска заключила муниципальный контракт на выполнение работ по устройству новых светоточек на сумму 1,6 млн руб. Как сообщает пресс-служба города, элементы сетей наружного освещения появятся на ул. Пойма, ул. Новоцентральной в мкрн Старый Игерман, ул. Закирова и на пр. Калашникова. Срок выполнения работ по условиям контракта — до 15 декабря.

Всего с начала года в рамках строительства сетей наружного освещения в Ижевске выполнены работы по устройству новых светоточек на более чем 18 объектах в количестве 259 штук. Освещение появилось на ул. Заречная (мкрн Люлли), ул. Вишурская, Полевская, Новая, Пихтовая (мкрн Нагорный), ул. Горная, проезд Колосковый (мкрн Орловское), ул. Блинова, пер. Камский, дороге на ипподром и других.