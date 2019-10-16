В Самарской области местный житель осужден за незаконную вырубку деревьев на 1 млн рублей

Житель Борского района Самарской области обвинен в незаконной вырубке деревьев (ч.3 ст.260 УК РФ), причинив ущерб министерству лесного хозяйства на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в начале августа 2018 года злоумышленник спилил 5 сосен и 2 дуба без разрешения на вырубку. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, суд обязал взыскать с осужденного весь причиненный его незаконными действиями государству материальный вред.Приговор в законную силу не вступил.

Алена Смирнова