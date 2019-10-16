Городские власти продают право аренды участка возле УДС «Молот»

Администрация Перми объявила о проведении 12 ноября аукциона на право заключения договора аренды участка по адресу ул. Инженерной, 36. Участок площадью 0, 33 га расположен неподалеку от УДС «Молот» и предназначен под строительство многоквартирного дома.

Участок расположен в зоне Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения), однако здесь разрешено строить многоквартирные жилые дома до 10 этажей. Начальная цена аукциона составляет 6, 3 млн руб. Срок аренды – 38 месяцев.

Ранее на этом земельном участке располагался двухэтажный аварийный дом, который был расселен и снесен.

Помимо данной территории на аукционы в конце октября – начале ноября будут выставлены еще 27 земельных участков, сообщает мэрия. Из них 19 участков – под ИЖС, 8 – под коммерческие цели. Среди последних – земля под торговый комплекс на улице Каляева, 20а, площадка для отдыха с элементами озеленения по улице Красноуфимской, участок под магазин по улице Ижевской, 16б, а также участки под административные, складские объекты и оптовую торговлю.