Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, что влияет продажи помещений.

Жилье в Новой Москве возводят более 30 девелоперских компаний, но почти половина всех продаж приходится всего на двух их них. За три месяца их прибыль от реализации проектов составила около 15,5 млрд руб., посчитали эксперты компании «Метриум». И это, учитывая, что в целом третий квартал текущего года не самый успешный для застройщиков этой территории. Все вместе они реализовали 260 тыс. кв. метров в новостройках. Среди помещений — как квартиры, так и «кладовки» с машино-местами. И даже коммерческие помещения на первых этажах жилых кварталов.

По мнению брокеров, на успешные показатели продаж одного из местных девелоперов оказали влияние в первую очередь два фактора. Первый — это то, что ипотечная ставка снизилась с 10,5% до 10%. Второй — застройщик сохранял цены на одном стабильном уровне. Это, безусловно, привлекло интерес клиентов и повлияло на принятие решения о выходе на сделку.

Что касается общерыночного снижения уровня объемов продаж, то оно, говорят эксперты, было вполне ожидаемым.

И это традиционный сезонный фактор. По сравнению со вторым кварталом, спрос сократился на 27%. Тогда было продано 354 тыс. кв. м. Всего же в текущем году на территории Новой Москвы клиенты приобрели 950 тыс. кв.м. Общая сумма всех сделок – почти 113 млрд руб. На Троицкий и Новомосковский административные округа пришлось 40% всех проданных с начала года площадей в новостройках так называемой «Большой Москвы».