«Рудольф Ноймайстер был вдохновенным собирателем»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие лоты выставлены на аукционе.

Мюнхенский аукционный дом Neumeister объявил о проведении, как пишут источники, «очень специальных торгов». Основатель дома, Рудольф Ноймайстер начал свой бизнес 60 лет назад. Сейчас Neumeister Munchener Kunstauktionshaus известен в Европе как весьма уважаемая в арт-бизнесе структура. Торгуют, как это принято в Западной Европе, всем спектром антикварных вещей: от живописи старых мастеров и старого фарфора, «ювелирки» до послевоенных плакатов и современного искусства. Для примера, на недавних летних торгах Ноймайстера я нашел продажу тиражной литографии Кристофера Вула с вполне достойной конечной ценой в €13,97 тыс.

В течение трех дней с 22 по 24 октября дочь основателя Катрин Штоль, которая уже более десяти лет находится во главе фирмы, проводит аукцион коллекции своего отца. Рудольф Ноймайстер был не только одним самых известных аукционистов Германии, но и вдохновенным собирателем. Выставить коллекцию на публичные торги – такова была его воля по завещанию. Что сейчас и выполняет его дочь.

Как говорит госпожа Штоль: «С гордостью и небольшим сожалением мы с двумя сестрами, уважая волю отца, возвращаем предметы из его коллекции на рынок. Некоторые из них знакомы нам с детства. Теперь они найдут место в новом окружении и будут пробуждать любовь к изобразительному искусству и изысканному мастерству».

Всего выставляется около 800 лотов.





Ноймайстер особенно интересовался живописью немецких художников, европейским серебром и керамикой и религиозной скульптурой. На торги будет выставлена скульптура начала XVIII века из известняка мастера Пермозера — «Флора» долго выставлялась в Баварском национальном музее, а сейчас продается за €150-200 тыс.

Сразу несколькими работами будет представлен мастер немецкого романтизма Карл Блехен. В начале XIX столетия он много путешествовал по Италии. «Неаполитанский залив» оценивается в €15-20 тыс. «Долина Мулини возле Амальфи» – в €10-15 тыс. Скульптурная группа из знаменитого нюрнбергского фаянса работы Глюэра 1729 года предлагается за €14-16 тыс.