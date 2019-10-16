Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о создании к 2025 году аппарата вертикального взлета и посадки.
В середине нулевых мне довелось лететь из Вены в Зальцбург довольно странной авиакомпанией. Группа российских журналистов из-за снегопада в Москве опоздала на пересадку в австрийской столице. Дело было вечером. И регулярных рейсов на родину Моцарта уже не оказалось. Добираться до Зальцбурга по заснеженным дорогам на автобусе или арендованных автомобилях не имело смысла: мероприятие, на которое мы торопились, к тому моменту уже бы закончилось. И тогда принимающая сторона, учитывая важность события в Зальцбурге для российского автомобильного рынка, решила отправить нас бизнес-авиацией.
Мы с коллегой погрузились в реактивный самолет, где кроме двух пассажирских кресел было еще одно — для пилота. Тот не приходил минут сорок. Его искали не иначе как в венских барах. Потом явился какой-то молодой человек в джинсовом костюме. Он разговаривал по мобильному телефону и едва кивнул нам. Запустил двигатель, и начал щелкать всякими тумблерами, продолжая говорить по телефону, который он плечом прижимал к уху — так и взлетели. Когда через полчаса я покидал воздушное судно, то поинтересовался у «джинсового пилота», как называется авиакомпания. Он ответил: Porsche Air Service.
Имеет ли этот авиаперевозчик какое-то отношение к знаменитому производителю спортивных автомобилей, я до сих пор не знаю. Скорее всего, нет. Но эту историю я вспомнил на днях, когда лента новостей принесла известие о том, что компания Porsche и американский авиастроительный гигант Boeing стали партнерами на рынке внутригородской авиационной мобильности. Две знаменитые марки решили объединить свой опыт для того, чтобы к 2025 году, когда по прогнозам, рынок полетов внутри города наберет обороты, представить аппарат вертикального взлета и посадки, конечно же, на электрической тяге, премиальный по своему оснащению. Какое название получит проект, пока не сообщается. Но имя его будет совершенно точно не Porsche Air, потому что оно уже занято.
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