«Темное дело»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о компьютерной игре, созданной студией Blowfish.

Будучи ребенком, главный разработчик студии Blowfish Майкл Чу так сильно впечатлялся театром теней, что детское переживание трансформировалось в идею для полноценной игры Projection: First Light. Для максимального и корректного развития задуманного мира создатели посетили мастерскую австралийского кукловода Ричарда Брэдшоу. Но даже если не знать этих фактов, с первых сцен заметно, что авторы игры, кроме денег и времени, вложили в свое детище страсть и трепет.

Картинка идеальна. Свет и тени — на первом месте, в главной роли и создают динамику даже тогда, когда казалось бы ничего не происходит. А за развитие сюжета отвечает единственный персонаж — девочка Грета. Эту Грету климатические проблемы не интересуют. У нее запросы гораздо проще. Свое путешествие она начинает с погони за бабочкой. Позже ее спутником и помощником становится небольшой огонек, который и помогает ей продвигаться.

Геймеру придется так располагать источник света, чтобы появлялась тень, с помощью которой Грета смогла бы преодолевать препятствия. Да, персонаж может ходить, прыгать по тени и использовать ее как предмет. Более того, если девочку поместить на одну из граней тени и сместить источник света, то она будет перемещаться вместе с темным участком.

Разработчики попытались максимально задействовать историю театра теней. Поэтому уровни игры посвящены различным школам и особенностям этого жанра. Игрокам обещают отсылки к китайским, турецким, индонезийским, английским и греческим кукольным театрам теней. Даже если вы, как и я, полный дилетант в этом вопросе, старания разработчиков были не напрасны. Особая атмосфера легко передается с помощью саундтреков. Для их записи использовали те же инструменты, что когда-то применяли в старинных кукольных театрах теней.